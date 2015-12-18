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البيت الأبيض: أوباما يوقع قانونا يوسع العقوبات على حزب الله

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البيت الأبيض: أوباما يوقع قانونا يوسع العقوبات على حزب الله البيت الأبيض: أوباما يوقع قانونا يوسع العقوبات على حزب الله
قال البيت الأبيض ان الرئيس باراك أوباما وقع اليوم الجمعة قانونا يوسع العقوبات على جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست فى بيان "هذا التشريع القوى الذى شارك فيه الحزبان يكثف الضغط على منظمة حزب الله الارهابية ويقدم للإدارة وسائل إضافية تمكنها من استهداف الشرايين المالية لحزب الله.
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