أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصدر أمنى: حريق مخزن عين شمس نتيجة تسرب غاز وسيجارة مشتعلة

Google+ Print
مصدر أمنى: حريق مخزن عين شمس نتيجة تسرب غاز وسيجارة مشتعلة مصدر أمنى: حريق مخزن عين شمس نتيجة تسرب غاز وسيجارة مشتعلة
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن انفجار عين شمس نتيجة تسرب غاز من إحدى الأسطوانات وإلقاء سيجارة بالمكان.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن مجموعة من العشش التى تتواجد بها مجموعة من الأشخاص اشتعلت بهم النيران وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع خطر امتداده إلى باقى المجاورات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمحل يقوم أحد الأشخاص بتخزين أسطوانات البوتاجاز بداخله، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة عليه كما تم فرض كردون أمنى محيط المكان للسيطرة عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365