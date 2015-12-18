مصدر أمنى: حريق مخزن عين شمس نتيجة تسرب غاز وسيجارة مشتعلة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن انفجار عين شمس نتيجة تسرب غاز من إحدى الأسطوانات وإلقاء سيجارة بالمكان.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن مجموعة من العشش التى تتواجد بها مجموعة من الأشخاص اشتعلت بهم النيران وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع خطر امتداده إلى باقى المجاورات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمحل يقوم أحد الأشخاص بتخزين أسطوانات البوتاجاز بداخله، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة عليه كما تم فرض كردون أمنى محيط المكان للسيطرة عليه.