جمارك سفاجا تحبط محاولتى تهريب مستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات

أحبطت إدارة الحركة بجمرك سفاجا، برئاسة محمد جمال، محاولتى تهريب مستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات، وذلك للتهرب من القيود الاستيرادية ومن سداد الرسوم الجمركية.

وقال مسئول بالمصلحة فى تصريح له اليوم، إنه أثناء معاينة مشمول بوليصة الشحن رقم "3 ب" الوارد من السعودية باسم "بدرى .م . ب" بيان جمركى وارد رقم 12857 تبين وجود مستحضرات تجميل مهربة، وبلغت قيمة التعويضات 27 ألف جنيه.

كما تم إحباط محاولة تهريب قطع غيار سيارات مع سائق تريلا يدعى "طاهر.ع.م" راكب قادم من السعودية، وبلغت قيمة التعويضات 30 ألف جنيه، وقام بالضبط كل من محمد شعبان مأمور الحركة، وعلى حامد رئيس قسم الحركة، وعصام عباس مأمور حركة.

وقرر يحيى سعيد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضرى تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.