عبد الفتاح يهاجم مجاهد ويرد عبر في الجول على ' الهروب إلى الإمارات '

رد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق على هجوم أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة المستقبل والذي اتهمه بـ"الهروب إلى الإمارات".

وكان عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد قد اعتذر عن منصبه مؤخرا بسبب أزمة بدلات الحكام والتي وصلت إلى ذروتها مع رفض حكام مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش لإدارتها قبل تقاضي بدلاتهم مما أدى لتأخر بدايتها 15 دقيقة.

وكلف الاتحاد في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي تكليف وجيه أحمد بإدارة شؤون اللجنة حتى مناقشة تشكيلها.

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد استقال من منصبه قبل أن يهاجم عبد الفتاح ويتهمه بالهروب إلى الإمارات في تصريحات صحيفة.

ورد عبد الفتاح عبر FilGoal.com قائلا: "ما فعله مجاهد من استقالة وهجوم علي مجرد "فرقعة إعلامية".

وأضاف "التحكيم في عهدي يعد الإنجاز الأكبر في المجلس الحالي فكيف يتهمني بالهروب".

وأوضح "إذ كنا مجلس فاشل حقا لماذا أنتظر مجاهد كل ذلك الوقت قبل أن يقدم استقالته؟ أم أن الانتخابات المقبلة هي السبب".

وتولى عصام عبد الفتاح منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.