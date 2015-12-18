حملات أمنية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون.

ففي محافظة المنيا أسفرت حملة أمنية عن ضبط 4 قطع سلاح وتحرير 1885 مخالفة مرورية وتنفيذ 1260 حكما قضائيا وضبط 34 دراجه بخاريه بدون لوحات.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم في قضايا جنائية حيث تم ضبط باسم.م.ح 23 سنة ومعتصم.ع.ا 30 سنة فلاح ورضا.ع.ف 32 سنة عاطل مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مشاجرة.

وتمكنت وحدة مكافحة المخدرات من ضبط ياسر.ف.أ 36 سنة عاطل وحسن.م.ح 25 سنة عامل بحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

فيما ألقت مباحث الآداب القبض على صاحب محل قطع غيار إلكترونية عصام.س.ج 41 سنة سابق اتهامه فى 6 قضايا اتجار فى مواد كحلية وبحوزته 938 زجاجة كحوليات مختلفة الأنواع بقصد الإتجار وضبط 14 قضية متنوعة من بينها 3 قضايا معاكسات.

وفي البحر الأحمر أسفرت الحملة عن ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس و3مسجلين خطر وضبط 25 مشتبها فيهم لفحصهم جنائيا وفحص 30 شقة مفروشة وضبط 8 سائقين يتعاطون المواد المخدرة اثناء القيادة ورفع 23حالة اشغال و14بائعا متجولا و12 مخالفة عدم اعلان عن الاسعار و3 محلات تعمل بدون ترخيص.

وفي البحيرة تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من القمح به سوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الادمى .

وكانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين مفادها قيام م.س.أ 37 سنة المديرالمسئول عن شونة لتسويق الحاصلات الزراعية الكائنة بطريق «أبوالمطامير – دمنهور» بدائرة مركز أبوالمطامير بتوريد كميات من الأقماح لشركة المطاحن بدمنهور بها بوادر الإصابة بالسوس والحشرات .

وبتقنين الإجراءات، قام ضباط إدارة شرطة التموين بالاشتراك ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة وقسم صيانه الحبوب بمديرية التموين بشن حملة أسفرت عن ضبط السيارة محملة بعدد 36.90 طن أقماح بها بوادر الإصابة بالسوس والحشرات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الادمى وتم التحفظ عليها وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق .

وفي الدقهلية، تمكنت حمله تموينية بمديرية التموين من ضبط أحمد.م.م صاحب سوبر ماركت لعرضه سلع منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة.

كما تمكنت الحمله من تحرير محضر ضد ضياء.ف.ع صاحب محل أداوت كهربائية لعدم الإعلان عن الأسعار وسعد عبد الحميد أحمد صاحب سوبر ماركت لعدم حمل شهادة صحية ومحمد.ر.م صاحب محل أدوات صحية لعرضه سلع مجهولة المصدر.