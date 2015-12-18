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مصرع طفلة وإصابة 7 آخرين فى انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر

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مصرع طفلة وإصابة 7 آخرين فى انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر مصرع طفلة وإصابة 7 آخرين فى انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر
لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها، وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة، فى انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة أصفون بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وذلك لدى عودتهم من أحد الأضرحة بالمدينة، وتوجه لموقع الحادث محمد بدر محافظ الأقصر للاطمئنان على الوضع.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص فى ترعة أصفون بمدينة إسنا، وذلك لدى عودتهم من أحد الأضرحة بمنطقة القرايا تبركا به فى مناسبات الزواج.

وأسفر الحادث عن مصرع الطفلة "هدى أحمد أبوسعيد" 4 سنوات، وإصابة 7 من ركاب السيارة وهم كل من (جنا. أ. ج) 6 شهور، و(بخيتة. م. ا) 55 سنة، و(سمارة. ح. ا) 55 سنة، و(شهد. ع. ع) 6 سنوات، و(هويدا. م. ا) 55 سنة، و(زينة. ع. ا) 21 سنة، و(هويدا. م. ح) 35 سنة، فيما نجا 7 آخرون من الحادث قبل سقوط السيارة بالترعة، حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.


>إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بترعة أصفون فى الأقصر

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