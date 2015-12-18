الزمالك يتلقى عرضا لمواجهة بروسيا دورتموند الألمانى

تلقى نادي الزمالك حامل لقب بطولتي الدوري والكأس المحليين في مصر عرضا من إحدى شركات التسويق لخوض مباراة ودية أمام فريق بروسيا دورتموند الألماني في الإمارات خلال الفترة من 8 يناير وحتى الثامن عشر من نفس الشهر في ظل توقف الدوري في هذه الفترة.

ويأتي هذا العرض خلال فترة توقف الدوري الممتاز في الشهر المقبل بناء علي رغبة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي يرغب فى خوض مباراة ودية استعدادا لمباراتي نيجيريا بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي باكيتا خلال الفترة الحالية لاتخاذ القرار المناسب بشأن خوض المباراة الودية.

وتقيم الأندية الأوروبية معسكرات في دول الخليج العربي في شهر يناير خلال عطلة الشتاء والتي تتوقف فيها المسابقات المحلية في ألمانيا وإيطاليا وغيرها، ومن المنتظر أن يقيم دورتموند معسكرا في دبي بحسب ما أعلن النادي الألماني قبل شهر.