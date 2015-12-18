بالفيديو استراحة- نجوم العالم 1-2 نجوم الكويت.. المطوع يرد على فيجو وأبو تريكة بجوار رونالدينيو

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أن ارتباطه الشديد بالمدرب السابق جوزفالدو فيريرا، لا يفوق انتمائه للقلعة البيضاء.

باسم مرسي غاب عن انتصار الزمالك أمام حرس الحدود بثنائية مقابل لاشيء ف الجولة الثامنة من الدوري المصري بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

ولم يسجل باسم مرسي أي هدف حتى الآن مع الزمالك هذا الموسم في الدوري المصري.

وتحدث مهاجم الزمالك عن علاقته بالراحل فيريرا قائلا: "علاقتي بفيريرا كانت قوية للغاية، ولكنه رحل ويبقى الزمالك".

وأضاف في تصريحات مع قناة CBC EXTRA "أحب فيريرا وأحترمه كثيرا، ولكنd أحب الزمالك أكثر، لأنني ألعب للكيان وليس لشخص".

وعن اهتمام الزمالك بضم مهاجمين جدد، رد باسم مرسي: "النادي والمدرب أحرار فيما يريدون، فمهمتي التركيز في التدريبات وإشراكي في المباريات من اختصاص الجهاز الفني".

وهل بالفعل تلقى باسم مرسي عروض احتراف؟ أجاب مهاجم الزمالك: "بالفعل لدي عروض احتراف، وهو أمر لا يعيب أي لاعب مميز، وبشكل عام أحب أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد".

وأتم " إصابتي كانت قوية في مباراة تشاد، وأدت إلى تهتك في الأربطة، وللأسف لم يهتم أحد، بل ركزوا على المشاكل الفارغة".