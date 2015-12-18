صور في الجول – ميدو وشيكابالا يشعلان الشماريخ مع أولتراس الإسماعيلي

شارك أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي رفقة نجمي فريقه محمود عبد الرازق "شيكابالا" والقائد حسني عبد ربه، مع رابطة ألتراس الإسماعيلي في احتفالاتهم بذكرى تأسيس الرابطة.

وأشعل شيكابالا وميدو وعبد ربه، الشماريخ مع جمهور للاحتفال بالذكرى، إذ أن رابطة "ييلو دراجونز" اختارت حضور تدريابت الإسماعيلي لإحياء ذكرى تأسيسهم".

ويمر الإسماعيلي بفترة مميزة من الموسم، إذ أنهم فازوا مؤخرا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكانوا قبلها قد فازوا بنتائج كبيرة على فريقي الاتحاد السكندري وحرس الحدود.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة.

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