أخبار العراق اليوم.. مقتل خمسة من كبار مسئولى داعش شمال العراق

أبرزت أخبار العراق اليوم مقتل خمسة من كبار المسئولين فى داعش شمال العراق، فيما تناولت أخبار العراق اليوم تظاهر المئات من العراقيين وسط بغداد ومدن جنوب العراق، مطالبين بتفعيل الإصلاحات فى مؤسسات الدولة.>وركزت أخبار العراق اليوم على ما أعلنته قوات "البيشمركة" الكردية عن أنها قتلت خمسة من كبار المسئولين فى تنظيم "داعش" الإرهابى، خلال هجمات التنظيم على مواقعها فى محور ناوران شمالى العراق.

ونقلت أخبار العراق اليوم تصريحات على لسان مصدر عسكرى كردى أكد أن من بين القتلى مسئول محور ناوران المكنى "أبو حمودى"، ومسئول المفارز الخاصة "أبو طلحة" مع 15 مسلحا من مرافقيه، ومسئول المفارز الخاصة حسين سليمان مع 18 من مرافقيه، ومسئول عمليات محور الخازر "أبو همام" مع 32 من مرافقيه، ومسئول المفارز الخاصة "أبو نبأ" مع 32 من مرافقيه.

فيما تناولت أخبار العراق اليوم تظاهر المئات من العراقيين والناشطين المدنيين اليوم الجمعة فى ساحة التحرير وسط بغداد ومدن جنوب العراق، مجددين مطالبتهم بتفعيل الإصلاحات فى مؤسسات الدولة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.

واستنكروا استقطاع نسبة 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين فى الموازنة الاتحادية لعام 2016 التى أقرها البرلمان يوم الأربعاء الماضى، والتى رفعت مخصصات الحشد الشعبى والنازحين، وأبقت على نسبة 17% منها للبيشمركة رغم المطالبة بتخفيضها إلى 13% وفقا لتعداد السكان.

وشهدت مظاهرة ساحة التحرير حضورا لعدد كبير من العاملين فى الشركات الصناعية الذين شددوا على ضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية ودعمها، وتوفير احتياجاتها من أجل النهوض باقتصاد العراق.

كما شهدت مدن محافظات جنوب العراق فى كربلاء وبابل وذى قار والديوانية وميسان والمثنى تظاهرات مماثلة، طالب المشاركون بها بتنفيذ إصلاحات أوسع ونددوا بقرار الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين.