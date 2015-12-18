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فرانسوا هولاند: تراجع عمليات تهريب "داعش" للنفط بسبب الضربات الجوية

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فرانسوا هولاند: تراجع عمليات تهريب "داعش" للنفط بسبب الضربات الجوية فرانسوا هولاند: تراجع عمليات تهريب "داعش" للنفط بسبب الضربات الجوية

>أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أنه تم الحد بشكل كبير من عمليات تهريب النفط التى يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال أولاند -فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، عقب مشاركته فى قمة الاتحاد الأوروبى ببروكسل- " نحن على يقين الآن أن عمليات الاتجار فى النفط التى يقوم به "داعش" تراجعت بصورة كبيرة، مؤكدا أن الغارات الجوية التى يساهم فيها سلاح الجو الفرنسى والأمريكى تؤدى إلى تجفيف مصادر تمويل هذا التنظيم الإرهابي.

وأشار أولاند إلى جهود قوات التحالف للقضاء على عمليات الاتجار فى النفط والأعمال الفنية التى يقوم بها داعش، مشيدا بتكثيف العمليات العسكرية التى تستهدف مواقعه فى سوريا والعراق فى أعقاب هجمات 13 نوفمبر.

وأضاف أولاند أن الغارات الجوية التى شاركت فيها بلاده بفاعلية فى العراق لمواكبة العمليات البرية أتاحت استعادة بعض المناطق بينما فى سوريا ركزت الضربات على مراكز التدريب والمواقع اللوجستية.

كما أشاد فرانسوا أولاند باستجابة الدول الأوروبية لطلب التضامن الذى وجهته فرنسا لدول الاتحاد بعد اعتداءات 13 نوفمبر، لا سيما المملكة المتحدة وألمانيا والسويد وبلجيكا وهولندا وإيطاليا.
>وكان وزراء دفاع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد قرروا فى 17 نوفمبر الماضى الاستجابة لطلب فرنسا لتفعيل ما أقرته معاهدة لشبونة من تقديم دعم عسكرى ومساعدات لدولة عضو فى مواجهة وضع طارئ.
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