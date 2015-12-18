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المعارضة الموريتانية تنظم تظاهرات اعتراضا على سياسات الحكومة

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المعارضة الموريتانية تنظم تظاهرات اعتراضا على سياسات الحكومة المعارضة الموريتانية تنظم تظاهرات اعتراضا على سياسات الحكومة

>قرر منتدى الديمقراطية والوحدة فى موريتانيا أكبر كتلة للمعارضة التظاهر مساء اليوم الجمعة فى نواكشوط ضد سياسات و"عجزها" عن مواجهة مشكلات البلاد وسط حالة من الانقسام يعيشها المنتدى لأول مرة منذ تأسيسه فى مارس من العام الماضى.

ويشارك فى هذه المسيرة المنددة بما تصفه المعارضة بـ"الانفلات الأمنى فى مدينة نواكشوط وتفشى الجريمة" و"فساد نظام حكم الرئيس" محمد ولد عبد العزيز أحد عشر حزبا سياسيا أبرزها حزب "تواصل" الإسلامى وحزب اتحاد قوى التقدم اليسارى ويقاطعها حزب تكتل القوى الديمقراطية الليبرالى وهو من أكبر أحزاب المعارضة فى البلاد وحزب اتحاد التناوب الديمقراطي.

وتندد المسيرة التى حصلت على ترخيص من سلطات موريتانيا بتكرار القتل والإجرام والسطو على المواطنين وعجز "السلطة عن التصدى لتدهور الأمن" و"فساد الحكومة واختلاس المال العام وتردى الوضع الاقتصادى للبلاد وارتفاع الأسعار"، ويذكر أن المنتدى قد شهد انقساما حادا على خلفية دعوة وجهتها الحكومة له للدخول فى مشاورات ممهدة للحوار السياسى وهو ما انقسم المنتدى بشأنه بين مؤيد للدعوة ورافض لها.

وقرر قادة من حزب التكتل المعارضة للمشاركة فى التشاور مع الحكومة الإنسحاب وأسسوا حزبا سياسيا سموه "التحالف الديمقراطي" يقوده النائب البرلمانى السابق للحزب الدكتور يعقوب ولد أمين.
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مصر 365

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