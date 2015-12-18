بالصور.. فلسطينيون بملابس بابا نويل يشتبكون مع الجيش الاسرائيلى فى الضفة الغربية

اشتبك عشرات الفلسطينيين مع الجيش الإسرائيلى اليوم الجمعة فى مدينة بيت لحم فى الضفة الغربية.>وكان بعض الفلسطينيين يرتدون ملابس على هيئة بابا نويل بمناسبة أعياد الميلاد فى المدينة التى تحظى بمكانة رفيعة إذ يُنظر إليها على أنها مسقط رأس السيد المسيح.

وقال المكتب الصحفى للجيش الإسرائيلى إن حوالى 50 فلسطينيا ألقوا الحجارة والعبوات الحارقة على القوات التى ردت باستخدام وسائل التفريق.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وتسببت سلسلة هجمات شنها فلسطينيون بالطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات فى مقتل 19 إسرائيليا وأمريكى واحد منذ بداية أكتوبر تشرين الأول. وقتلت القوات الإسرائيلية 114 فلسطينييا على الأقل وصف الجيش 68 منهم بالمهاجمين.