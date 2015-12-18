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جوارديولا: سأرحل؟ كل شيء سيتضح بعد يومين

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جوارديولا: سأرحل؟ كل شيء سيتضح بعد يومين جوارديولا: سأرحل؟ كل شيء سيتضح بعد يومين

(إفي): أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة أن جميع التفاصيل الخاصة بمستقبله ستتضح "بعد غد" الأحد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رئيس النادي، كارل هاينز رومينيجه، "يعلم كل شيء".

وبسؤاله حول مستقبله مع النادي البافاري لاسيما في ظل التكهنات التي تشير لعدم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، رد جوارديولا "لقد تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر، بعد غد ستتضح كل الأمور".

وشدد في تصريحاته "لقد قلنا مرارا، النادي وكارل هاينز رومينيجه وأنا، إننا سنتحدث في هذا الأمر بعد نهاية الدور الأول من الدوري".

وبسؤاله إذا ما كان رومينيجه يعلم بخطط المدرب المستقبلية، رد قائلا بأنه "يعلم كل شيء". "رومينيجه يعلم كل شيء، كل شيء".

ووسط حملة التكهنات التي تشير لرحيل المدرب الإسباني عن المقعد الفني للعملاق البافاري، جدد النادي اليوم عقود الرباعي تشابي ألونسو وخابي مارتينيز وجيروم بواتينج وتوماس مولر.

وجدد الثلاثي الأخير عقودهم حتى عام 2021 في الوقت الذي جدد فيه ألونسو، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، عقده حتى عام 2017.

وكان تجديد عقد مولر، الذي يعد محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية، إحدى أكبر أولويات النادي.

ومن جانبه، أبدى مولر "سعادته وفخره" بتجديد عقده مع بايرن وذلك من خلال رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بينما عبر ألونسو خلال مؤتمر صحفي عن رضاه بتمديد التعاقد مع النادي الألماني، لا سيما وأن عائلته تشعر براحة كبيرة في ميونخ.

وتشير التقارير الإعلامية في ألمانيا إلى أن قيمة عقد مولر السنوي مع النادي بعد التجديد ستبلغ نحو 13.5 مليون يورو.

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