زعيم المعارضة الإسرائيلية: يحذر من منح أردوغان موطئ قدم فى غزة

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية اسحاق هيرتزوج من أن يمنح الاتفاق الاسرائيلي التركي بتطبيع العلاقات موطئ قدم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قطاع غزة.

وأوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن هيرتزوج زعيم حزب التحالف الصهيوني انتقد اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتقارير التي تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا بوصفها خطوة متأخرة.

وقال زعيم المعارضة الاسرائيلية لو أننا كنا توصلنا إلى هذا الإتفاق قبل عامين مضو لكنا حصلنا على استفادة أكثر من الأن، مضيفاً أن العلاقات بين تل ابيب وأنقرة يجب أن تصبح أقوى على كل الأصعدة.

مشددا على أن أى اتفاق تطبيع يجب ألا يمنح أردوغان موطئ قدم فى غزة ، وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن اسرائيل وتركيا تقتربان من التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين،مشيرة إلى أن هناك اجتماعات سرية بين مسئولى البلدين من أجل التوصل إلى الاتفاق.