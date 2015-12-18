أمين الإعلام بالوفد: إعلان اسم الحزب ببيان دعم مصر محاولة لفرض أمر واقع

قال ياسر حسان عضو الهيئة العليا وأمين لجنة الإعلام بحزب الوفد، إن البيان الذى صد عن ما يسمى ائتلاف دعم مصر ، اليوم الجمعة، وتم خلاله التأكيد أن حزب الوفد ضمن أحزاب هذا الائتلاف، هو أمر لا يجوز سياسيا، والبيان لا يمثل إلا من أصدره فقط.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،: "فكرة الائتلاف تدل على عودتنا إلى الاتحاد الاشتراكى أو الحزب الوطنى من جديد ومحاولة لفرض أمر واقع على حزب الوفد".

وأوضح حسان، "إن اللواء سامح سيف اليزل ترك أثرا سيئا جدا فى تاريخ الحياة السياسية بمصر ووضع اسمه ضمن الأسماء الأكثر نفورا من المصريين، وهو يضع نفسه فى حرج لإصراره على ذكر حزب الوفد ضمن ائتلافه قبل اتخاذ الهيئة العليا للحزب لقرارها فيما يخص الأمر".

- ننشر اللائحة الداخلية لائتلاف دعم مصر.. تلزم الأعضاء برأى الأغلبية أمام البرلمان ووسائل الإعلام.. وتحدد موارده من اشتراكات الأعضاء والتبرعات.. وتكشف: الانضمام للائتلاف لا يترتب عليه فقدان النائب لصفته