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وزير المالية الفرنسي يدعو تركيا إلى مكافحة تهريب داعش للنفط والآثار

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وزير المالية الفرنسي يدعو تركيا إلى مكافحة تهريب داعش للنفط والآثار وزير المالية الفرنسي يدعو تركيا إلى مكافحة تهريب داعش للنفط والآثار

وزير المالية الفرنسي

دعا وزير المالية الفرنسي ميشال سابان تركيا إلى مكافحة “بشكل كامل وملموس” تهريب النفط والآثار من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا.

وقال سابان في نيويورك قبل أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يحظر فيه تمويل التنظيم المتطرف، قال أن قرارات الأمم المتحدة “ملزمة لتركيا بصفتها دولة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سابان تأكيده أن تركيا ملزمة، مثل أي دولة أخرى، بتطبيق القرارات و”عليها العمل بشكل كامل وملموس ضد كل أشكال التهريب التي يمكن ان تصدر عن داعش”، وفقا لما ذكرته “فرانس برس”.

وأشار الوزير الفرنسي إلى إمكانية فرض “عقوبة” على أي بلد يمتنع عن تجفيف مصادر تمويل داعش، موضحا أنه “في وقت ما ستكون هناك لوائح، وستطرح المسألة عن كيفية فرض العقوبة”.

وقال سابان إن مجموعة العشرين كلفت “مجموعة التحرك المالي”، وهي هيئة دولية للمراقبة المالية التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن تحدد في فبراير/شباط المقبل الدول المتحفظة أو غير الفعالة في مكافحة تمويل داعش.

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