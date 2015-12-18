وزيرا العدل والثقافة يكرمان ذوي القدرات الخاصة بعد تقديمهم عرضا مسرحياً

كرم المستشار أحمد الزند وزير العدل وحلمي النمنم وزير الثقافة عدد من ذوي القدرات الخاصة عقب تقديمهم عرضا مسرحيا لفرقة «الشكمجية» بمقر النادي النهري للقضاة.

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل على ضرورة الاهتمام بتقديم كافة سبل الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتعامل معهم باعتبارهم ذوي قدرات خاصة تؤهلهم للدمج والتعامل مع كافة قطاعات المجتمع

وأشارالمستشار الزند إلى أن العديد من أبناء مصر من هؤلاء المواطنين حققوا بطولات كبيرة على المستوى العالمي، والذين كان من أبرزهم من حصدوا جوائز متقدمة في البطولات الأولومبية.

وشهد الحفل عدد كبير من القضاة ولاعبي كرة القدم عصام الحضري ومحمد زيدان ومحمد شوقي، إلى جانب إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، والمستشار خالد زين رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وبعض الفنانين والإعلاميين.

وأشار المستشار الزند إلى أهمية تضافر جهود المجتمع المدني إلى جانب سائر مؤسسات الدولة، في توفير كل ما من شأنه دمج هؤلاء المواطنين داخل مجتمعهم، وتوفير سبل الرعاية اللائقة لهم.

ومن جانبه، قال وزير الثقافة حلمي النمنم أن الدولة حريصة على الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها دستور 2014 بشأن رعاية المواطنين ذوي القدرات الخاصة.

وأكد على ضرورة دمج ذوي القدرات الخاصة في دور التعليم وتوفير العلاج المجاني لهم، وتغيير الثقافة المجتمعية في التعامل معهم وعدم اقصائهم، بحيث يتم دمجهم للتعامل معهم بصورة طبيعية شأنهم شأن الأسوياء.

ومن جهته، أكد المستشار عبد الله فتحي أن تكريم نادي القضاة برعاية وزير العدل، ذوي القدرات الخاصة، ينبغي أن يكون بداية لانطلاقة رسمية وشعبية كبيرة، للاهتمام بهم ورعايتهم ومنحهم سائر حقوقهم التي تضمنها الدستور، والتي تكفل رعايتهم على كافة المستويات ودمجهم داخل المجتمع.