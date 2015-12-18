اتهام 3 أشخاص بالتعدى على العاملين بمشروع رصف الطرق بالبلينا سوهاج

اتهم رئيس مجلس قروى بنى حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، 3 أشخاص "عامل، وحداد، عاطل" بالتعدى على العاملين بمشروع رصف الطريق بناحية ترعة الشيخ سلمان بالضرب والسب والشتم وإتلاف إحدى معدات الرصف وتم ضبط 2 منهم بمعرفة ضباط المباحث.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد تعرض بعض العاملين بمجلس قروى بنى حميل للسب والشتم من 3 مواطنين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم،وكيل فرع بحث الجنوب وقادها الرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث المركز بتقدم صلاح حمدان عبد اللطيف " 35 سنة ،رئيس مجلس ‏قروى بنى حميل – ويقيم بذات الناحية بأنه حال قيامه بتنفيذ رصف طريق ترعة الشيخ سلمان بناحية ‏الإصلاح دائرة المركز قام أمين. ع . أ . م "53 سنة عامل ، و"ناصر . ص . ز " 32 سنة حداد، عبدالصبور . م . أ " 31 سنة عاطل ، ويقيمون بناحية الحجز – دائرة المركز بالتعدى على العاملين برصف ‏الطريق بالسب والشتم ومحاولة التعدى عليهم بالضرب وإحداث تلفيات بأحد معدات المقاول المنفذ للطريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز ومجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن حيث تمكنت القوات من السيطرة على ‏الموقف وضبط الأول والثانى والثالث، وبسؤالهم أنكروا ما نسب إليهم وقرروا أنهم قاموا بالتقدم بعدة ‏شكاوى ضد المبلغ وذلك لمرور الطريق بأرض مملوكة لهم كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7126 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.‏