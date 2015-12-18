مصدر عسكرى سورى: الجيش يكبد "المسلحين" خسائر فادحة فى درعا

>أكد مصدر عسكرى سورى أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة نفذت عملية على مقر "للتنظيمات المسلحة" فى حارة البدو جنوب شرق حى المنشية بدرعا البلد؛ أسفرت عن تدمير 3 سيارات مركب عليها رشاشات ثقيلة ومقتل 18 مسلحا، بينهم قائد ما يسمى (كتيبة جبهة ثوار سوريا) رضا مهند المسالمة.

ونقلت هيئة الاذاعة والتليفزيون السورية عن المصدر قوله اليوم الجمعة أن وحدة من الجيش وجهت ضربات ضد مواقع "جبهة النصرة" جنوب شرق شركة الكهرباء بمخيم النازحين بدرعا البلد أسفرت عن تدمير وكر بما فيه من مسلحين وأسلحة وذخيرة.

ووصفت الإذاعة السورية، درعا البلد بأنها خط إمداد رئيسى بالسلاح والمرتزقة للتنظيمات المسلحة، وأوضح المصدر أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمرت سيارة مزودة برشاش ثقيل على طريق السد بمنطقة درعا المحطة، وقصفت محاور تحرك التنظيمات المسلحة على الحدود الإدارية الفاصلة بين ريفى درعا والسويداء.

وأشار المصدر إلى سقوط 22 قتيلا على الأقل فى صفوف التنظيمات المسلحة التكفيرية فى عمليات لوحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة فى عدد من القرى والبلدات المنتشرة قرب الحدود الإدارية لمحافظتى إدلب وحماة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر ميدانية - بحسب الإذاعة السورية - بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات على تجمعات ومقرات مسلحى ما يسمى "جند الأقصى"؛ ما أسفر عن تدمير ثلاث آليات ومقتل ما لا يقل عن 17 مسلحا بداخلها، وأكدت المصادر مقتل مضر عبد السلام حمدون الذى تطلق عليه التنظيمات المسلحة على صفحاتها فى مواقع التواصل الاجتماعى محافظ إدلب الحرة والقيادى فى "حركة أحرار الشام الإسلامية"، خلال عملية لوحدة من الجيش فى الريف الجنوبى لإدلب.

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