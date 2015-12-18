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مرتضى منصور يرفض استقالة سامي الشيشيني

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مرتضى منصور يرفض استقالة سامي الشيشيني مرتضى منصور يرفض استقالة سامي الشيشيني

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استقالة سامي الشيشيني المدرب العام الذي تقدم بها يوم الجمعة.

وكان الشيشيني قد تقدم باستقالته من منصبه بعد أقل من شهر من توليه المسؤولية بسبب وجود خلافات في وجهات النظر بالجهاز الفني مما جعله يفضل العودة لقطاع الناشئين.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور عقد اجتماعا مع الشيشيني رفض فيه اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه وطالبه بالاستمرار في الجهاز الفني.

ويأتي ذلك بعد فوز الزمالك على حرس الحدود بهدفين نظيفين يوم الخميس في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وجاء تعيين الشيشيني في نفس المنصب الذي يشغله طارق مصطفى مع ماركوس باكيتا المدير الفني ويأتي مدحت عبد الهادي كمدرب.

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