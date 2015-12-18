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مجلس الوزراء ينعي الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق

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مجلس الوزراء ينعي الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق مجلس الوزراء ينعي الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق

الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق

نعي مجلس الوزراء بعميق الحزن والأسى الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق،ويتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل العظيم.

وأكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء تقدير المجلس لإسهامات الدكتور بدران المهمة في المجال الطبي، كطبيب وأكاديمي ووزيراً للصحة.

وأضاف السفير القاويش أن  الدكتور بدران قدم الرعاية الصحية لغير القادرين، بالإضافة إلى الأفكار والرؤى التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الطبي، ووضع سياسة تكنولوجية لمصر، وخلق نهضة علمية شاملة.

و شغل بدران  العديد من المناصب الرفيعة منها رئيس جامعة القاهرة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ورئيس المجمع العلمى، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل.

 

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