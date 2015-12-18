أخبار المغرب اليوم .. وزارة الداخليّة تعتقل "تجار مخدرات" لهم صلة بتنظيم "داعش"

ركزت أخبار المغرب اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار المغرب اليوم، إعلان وزارة الداخلية المغربية عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة فى الاتجار الدولى بالمخدرات، لها علاقات بعناصر متطرفة خارج المملكة، وبمنتمين لصفوف "داعش".

وأظهرت التحريات أن بعض عناصر هذه الشبكة الإجرامية تربطهم علاقات بعناصر متطرفة في الخارج، وبمقاتلين تحت لواء ما يسمّى بداعش بالساحة السورية والعراقية".

واهتمت أخبار المغرب اليوم بتصريحات المخرج المغربي "يونس أبيدور" حول انطباعاته عن تفاعل الجمهور المغربي الأصل المقيم في إسرائيل مع الأحداث الواقعة فى عمله السينمائي "جاري اليهودي"، الذي قام بتصويره في ملاح مدينة فاس مع مغاربة مسلمين ويهود.

الفيلم المغربي تمكن أيضا من تحقيق نجاح كبير في أوساط المغاربة المقيمين في أوربا، يقول أبيدور، في تصريح لهسبريس، إلى جانب فئة المثقفين والطلبة الذين شاهدوا هذا العمل الفني في المغرب، ويضيف: "كل من شاهد الفيلم الذي يروي حكايات تعايش المسلمين واليهود المغاربة في الحي نفسه لعقود وعقود، بدون إي إحساس بالضغينة أو الكراهية، أعجب به".

كما اهتمت أخبار المغرب اليوم بتصنيف البنك الدولى للإقتصاد المغربى بأنه ثامن أقوى اقتصاد عربي، خلف الكويت وقطر والجزائر، ويتقدم المغرب على عمان والسودان ويأتي خلف دول يعتمد اقتصادها على البترول والغاز، ووصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المغربي 110 مليار دولار، مع تسجيل تقدم طفيف نسبته 0.05 بالمئة حيث سجل سنة 2013 ناتجا قدره 104.5.