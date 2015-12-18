أطباء قنا تنظم حفل تأبين الطبيبة داليا محرز.. ويؤكدون: لابد من حمايتنا

أكد الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، أن هناك ترقبا للمستقبل وذلك بعد وفاة 6 أطباء أثناء تأدية واجبهم المهنى، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات لابد من تنفيذها عمليا على أرض الواقع من قبل الحكومة والبرلمان المقبل، ومن الأطباء أنفسهم من أجل تقليل نسبة إصابة الأطباء بالعدوى.

وأضاف طاهر، أن المجلس التشريعى مسند إليه مسئولية كبيرة فى ملف الصحة، مطالبا النواب بالالتزام بالدستور وخاصة بالمادة رقم 18 والتى تنص على أن لا تقل مخصصات الصحة عن 3% خلال ميزانية 7 يوليو من العام المقبل، ومطالبا برفض أى ميزانية تقل عن الميزانية المخصصة للصحة والمنصوص عليها بالدستور.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو القاسم مؤسس حركة أطباء فى خطر الرعاية مجلس البرلمان بضرورة عدم تمرير أى قوانين خاصة بالصحة دون الرجوع إلى مشاركة الأطباء، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشهداء من الأطباء سيقدمون أرواحهم بسبب العدوى وعدم وجود مستلزمات لمكافحة العدوى

جاء ذلك خلال حفل التأبين الذى نظمته نقابة الأطباء بقنا اليوم للطبيبة داليا محرز شهيدة العمل الميدانى والطبيب عبد العزيز تمام والذى توفى نتيجة حادث سيارة، وذلك بقاعة سندريلا بمدينة قنا، بحضور كلا من الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء بقنا والدكتور محمد مشالى عضو نقابة الأطباء بالإسماعيلية، والدكتور أحمد النقيب نقيب الصيادلة والدكتور أحمد أبوالقاسم مؤسس حركة أطباء فى خطر والعديد من الأطباء والصيادلة.

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