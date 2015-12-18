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محافظ البحيرة يخصص « أتوبيسات» للسيدات فقط

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محافظ البحيرة يخصص « أتوبيسات» للسيدات فقط محافظ البحيرة يخصص « أتوبيسات» للسيدات فقط

محافظ البحيرة

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم، الجمعة، تخصيص عدد من أتوبيسات النقل الداخلى التابعة للمحافظة للسيدات فقط بمدينة دمنهور، وذلك لأول مرة. وقال وهدان السيد، المتحدث الإعلامى باسم محافظة البحيرة، إن هذا القرار جاء استجابة لمطالب الجمعيات النسوية من أجل تخفيف الأعباء عن السيدات خلال عملهن، وكذلك لمواجهة حالات التحرش التى يمكن أن يتعرضن لها خاصة فى فترة خروج الموظفين. أضاف المتحدث باسم المحافظة أنه تم التنسيق مع مشروع النقل الداخلى لتشغيل تلك الأتوبيسات الجديدة بالخطوط الرئيسية بمدينة دمنهور خاصة شارعى الجمهورية وعبد السلام الشاذلى تمهيدا لتعميمها على المراكز المختلف

 

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