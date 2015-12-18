بالصور.. حملة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

أعلن الأمير أبو زيد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية أنه تم تنظيم حملة مكبرة لرفع كافة تجمعات وبؤر القمامة والمخلفات والرتش بمدين المستقبل السكنية، تحت أشراف رئيس المركز والمدينة ونائبيه على رجب وحسن بشير ومحمد الغمرى رئيس لجنة إدارة مدينة المستقبل وباستخدام عدد كبير من المعدات وآليات النظافة وبالاستعانة بأجهزة مجلس المدينة وعمال النظافة قامت الحملة برفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات والرتش بالشارع الرئيسى لمدخل المدينة وعدد من الشوارع الفرعية بالإضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة العامة بالمنطقة .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف ومضاعفة حجم العمل فى منظومة النظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والعمل على استعادة الوجه الحضارى والجمالى للإسماعيلية.

وأكد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية خلال الحملة على استمرار تنفيذ تلك الحملات بشكل مكثف ودورى بجميع الأحياء والمناطق السكنية من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالى للإسماعيلية .

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