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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتزداد كميات السحب ليلا على الجزر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب على مناطق متفرقة خاصة الداخلية.

الرياح .. شمالية شرقية - شمالية غربية/ 18 - 28 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. خفيف الى متوسط .. بارتفاع قدم الى ثلاث اقدام قرب الساحل ومن اثنتين إلى أربع وخمس أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة و 3  دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة و 46 دقيقة ظهرا .


>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    24      15              85       35 .
> دبي                        25      16              90       30 .
> الشارقة                   24       12              90       40.
> عجمان                    25       14             85       40.
> أم القيوين                25        13              85       35 .
> رأس الخيمة              26       10             75       35 .
> الفجيرة                   26       18              75       25.
> العين                     25       12              90       25 .
> ليوا                       26      12               95       25 .
> الرويس                  25      14               85       30 .
> السلع                    24       15               80       30.
> دلما                      24      18               75       40 .
> طنب الصغرى          25      16               75       35 .
> طنب الكبرى            25      16               75       35 .
> أبوموسى               24       15               75       35.

 

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