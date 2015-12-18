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بالصور..إقبال أهالى دار السلام بكفر الشيخ على منفذ منتجات القوات المسلحة

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بالصور..إقبال أهالى دار السلام بكفر الشيخ على منفذ منتجات القوات المسلحة بالصور..إقبال أهالى دار السلام بكفر الشيخ على منفذ منتجات القوات المسلحة
شهدت قرية دار السلام التابعة لمركز بيلا فى كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالاً كبيراً على منفذ بيع منتجات القوات المسلحة من السلع الغذائية الذى أقيم اليوم، بحضور أحمد المنطاوى رئيس القرية، وأحمد إسماعيل رئيس قرية أبو بدوى.

وتزاحم المئات من الأهالى على شراء السلع المتعددة، منها اللحوم بجميع أصنافها وكبدة وزيت وسكر وأرز وسمنة وزيت زيتون وعسل ومكرونة .

اليوم السابع -12 -2015

وطالب الأهالى بتكرار المنفذ أسبوعيا وزيادة الكميات المقدمة من اللحوم والمعلبات، واكتفى كل منهم بشراء وجبة واحدة حتى تكفى الكميات بقية الأهالى وخاصة الفقراء .

اليوم السابع -12 -2015

قال أحمد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو بدوى، إنه تم تحديد الخميس القادم لإقامة منفذ لبيع السلع الغذائية مع زيادة الكمية للضعف، مشاركة لمحدودى الدخل.

اليوم السابع -12 -2015

وأشار أحمد المنطاوى رئيس الوحدة المحلية لقرية دار السلام، هناك خطى كبيرة لإقامة أكثر من منفذ بالقرية لسد الاحتياج للقرية والتوابع.

وفى سياق آخر، تقدم أكثر من مواطن بالشكر إلى المحاسب فادى شميس رئيس مركز ومدينة بيلا على الاهتمام بالقرى والتواصل الدائم معهم وحل الأزمات .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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