بالصور..إقبال أهالى دار السلام بكفر الشيخ على منفذ منتجات القوات المسلحة

شهدت قرية دار السلام التابعة لمركز بيلا فى كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالاً كبيراً على منفذ بيع منتجات القوات المسلحة من السلع الغذائية الذى أقيم اليوم، بحضور أحمد المنطاوى رئيس القرية، وأحمد إسماعيل رئيس قرية أبو بدوى.

وتزاحم المئات من الأهالى على شراء السلع المتعددة، منها اللحوم بجميع أصنافها وكبدة وزيت وسكر وأرز وسمنة وزيت زيتون وعسل ومكرونة .

وطالب الأهالى بتكرار المنفذ أسبوعيا وزيادة الكميات المقدمة من اللحوم والمعلبات، واكتفى كل منهم بشراء وجبة واحدة حتى تكفى الكميات بقية الأهالى وخاصة الفقراء .

قال أحمد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو بدوى، إنه تم تحديد الخميس القادم لإقامة منفذ لبيع السلع الغذائية مع زيادة الكمية للضعف، مشاركة لمحدودى الدخل.

وأشار أحمد المنطاوى رئيس الوحدة المحلية لقرية دار السلام، هناك خطى كبيرة لإقامة أكثر من منفذ بالقرية لسد الاحتياج للقرية والتوابع.

وفى سياق آخر، تقدم أكثر من مواطن بالشكر إلى المحاسب فادى شميس رئيس مركز ومدينة بيلا على الاهتمام بالقرى والتواصل الدائم معهم وحل الأزمات .



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