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«الأقصر هتبدأ» تشارك في مؤتمر التنمية في مصر بين تحديات الداخل والخارج‎‎

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«الأقصر هتبدأ» تشارك في مؤتمر التنمية في مصر بين تحديات الداخل والخارج‎‎ «الأقصر هتبدأ» تشارك في مؤتمر التنمية في مصر بين تحديات الداخل والخارج‎‎

مؤتمر التنمية في

شارك محمود عبد القوي، المنسق العام لمبادرة “الأقصر هتبدأ” في مؤتمر التنمية في مصر بين تحديات الداخل والخارج، الذي نظمه مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،  بمقر جمعية الصعيد للتربية والتنمية.

حاضر في المؤتمر الدكتور حسن المصري الخبير الإعلامي والمحلل السياسي للعلاقات الدولية، والدكتور ولاء جاد الكريم المدير العام لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، وتطرق مجمل حديثهم عن مفهوم التنمية بصفة عامة والمناخ المناسب، الذي يجب أن تتواجد فيه، وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني في دفع عملية التنمية الحقيقية في مصر.

وتحدث عبد القوي، عن مبادرة الأقصر هتبدأ وأهدافها والدور الذي تلعبه في الوصول للمكانة التي يجب أن تكون عليها محافظات الصعيد وخاصة الأقصر، موضحًا أساليب التعاون التي يمكن أن يقدمها الشباب الأقصري، لأي جهة تسعى لتنمية حقيقية داخل محافظته.

وأكمل حديثه عن غياب دور مؤسسات المجتمع المدني في صعيد مصر، مؤكدًا أن الأقصر على سبيل المثال لا تحتاج إلى مؤسسات تأتي لها بالطعام شهريًا، إنما تحتاج مشاريع كبرى لدعم السياحة والصناعة والتجارة والعمل على توعية الشباب الأقصري، ووجود المناخ المناسب له لكي يعطي ويقدم أفضل ما لديه.

 

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