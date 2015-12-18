الزمالك يتلقى عرضا لمواجهة بروسيا دورتموند

تلقى الزمالك عرضا من إحدى شركات التسويق لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني وديا الشهر المقبل في الإمارات.

وتقيم الأندية الأوروبية معسكرات في دول الخليج العربي في شهر يناير خلال عطلة الشتاء والتي تتوقف فيها المسابقات المحلية في ألمانيا وإيطاليا وغيرها.

ومن المنتظر أن يقيم دورتموند معسكرا في دبي بحسب ما أعلن النادي الألماني قبل شهر.

وعرضت إحدى شركات التسويق تنسيق مباراة ودية بين بروسيا دورتموند مع الزمالك حامل لقب بطولتي الدوري والكأس المحليين في مصر.

وأبدى الجهاز الفني موافقته وترحيبه لمواجهة بروسيا دورتموند.

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري سيتم استئنافها بشكل متتابع حتى نهاية الشهر المقبل مع بداية معسكر المنتخب الأول.