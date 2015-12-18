سكاي سبورتس - هيدينك في لندن لتولي تدريب تشيلسي

أشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن الهولندي جوس هيدينك يتواجد في لندن حاليا للتفاوض مع تشيلسي لتولي تدريب الفريق.

وكان تشيلسي قد فسخ عقد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بالتراضي بعد النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

وأشارت التقارير يوم الخميس عقب إقالة مورينيو إلى أن هيدينك والذي تولى تدريب تشيلسي من قبل مؤقتا أيضا سيعود لستامفورد بريدج من أجل مهمة مشابهة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن هيدينك وصل إلى لندن صباح الجمعة وسيبدأ المحادثات مع مسؤولي حامل لقب الدوري الإنجليزي من أجل تولي تدريبه.

تشيلسي يحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة إذ تعرض لتسع هزائم حتى الآن.