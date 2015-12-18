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القبض على "سباك" قتل ابن عمه بسبب الخلاف على الميراث فى الجيزة

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القبض على "سباك" قتل ابن عمه بسبب الخلاف على الميراث فى الجيزة القبض على "سباك" قتل ابن عمه بسبب الخلاف على الميراث فى الجيزة
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سباك لاتهامه بقتل ابن عمه بسبب خلافات على الميراث، حيث سدد المتهم عدة طعنات للمجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا بمقتل "عبد الناصر. م" 45 سنة نقاش داخل شقته التابعة لدائرة قسم الجيزة.

وبإجراء المعاينة تبين للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المجنى عليه مصاب بعدة طعنات برقبته وأنحاء جسده، أسفرت عن مفارقته الحياة، وكشفت التحريات أن خلافا على الميراث يجمعه بابن عمه "محمد.ع" وأنه وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هيثم خلف، من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافهما على الميراث، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
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مصر 365