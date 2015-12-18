الأهلي يغرم لاعبيه عقب الخسارة.. وعبد الحفيظ: اللائحة ستطبق

قرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعبين عقب الخسارة بثلاثة أهداف دون مقابل الخميس في الدوري المصري الممتاز ضد سموحة.

وأشار عبد الحفيظ لـFilGoal.com أن اللائحة ستطبق على الفريق مثلما يحصل اللاعبون على مكافآت في حالة الفوز.

وأكد لاعب الأهلي السابق أنه لا يجب الوقوف عند المباراة لكن على اللاعبين إدراك مسؤوليتهم تجاه الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الغرامة ستصل إلى 50 ألف جنيه لكل لاعب بسبب الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق في المباراة.

وتلقى وصيف الدوري الموسم الماضي الخسارة الثانية هذا الموسم بعدما هزمه مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الرابعة.

ويستعد الأهلي لاستضافة حرس الحدود الإثنين المقبل في الجولة التاسعة.