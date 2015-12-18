تحليل في الجول - كلمة السر التي عبر بها الزمالك الحدود ' عمر جابر '

شوط أول سلبي لم يسجل فيه الزمالك ولم يسدد ولا كرة واحدة بين قائمي وعارضة مرمى حرس الحدود الخميس في الدوري المصري الممتاز.

إلى أن قرر المدرب ماركوس باكيتا إجراء تبديل واحد فقط داخل الملعب. عاد أحمد توفيق لمركز الظهير الأيمن وتولى عمر جابر وسط الملعب رفقة إبراهيم صلاح.

وبالفعل عرف الزمالك طريق المرمى فتقدم له عمر من لمسة فنية رائعة من زاوية صعبة وساهم بتحركه في قتل مصطفى فتحي للمباراة بالهدف الثاني.

الصندوق

لاعب الوسط المكلف بالزيادة الهجومية إلى جانب التغطية الدفاعية يطلق ليه في قاموس كرة القدم Box-to-Box Midfielder أو لاعب الصندوق إلى الصندوق في إشارة لتحركه بطول الملعب من منطقة جزائه إلى منطقة جزاء الخصم.

هذا ما قام به عمر وعجز عنه توفيق وهو ما غير شكل الزمالك الهجومي تماما في الشوط الثاني.

بطل الدوري المصري كان غير قادر على الوصول لمرمى الحدود في الشوط الأول بسبب ضعف الزيادة العددية من وسط الملعب وإغلاق العمق أمامه تماما واللجوء باستمرار إلى الطرفين.

لكن في الشوط الثاني تغير الأمر بالكلية مع تولي عمر مركز لاعب الوسط فلاحظ كيف تحرك في النصف الثاني من اللقاء.

ولاحظ كيف ابتعد توفيق تماما عن منطقة جزاء الحدود طوال الشوط الأول.

ولم تكن تحركات عمر للهجوم تسبب الخطورة منه فحسب فلقد ساهمت زيادته الهجومية في تسجيل فتحي للهدف الثاني فلاحظ أين تواجد لحظة تسديد الأخير للكرة في مرمى أحمد سعد.