أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يتلقى عرضا لمواجهة بروسيا دورتموند

Google+ Print
الزمالك يتلقى عرضا لمواجهة بروسيا دورتموند الزمالك يتلقى عرضا لمواجهة بروسيا دورتموند

تلقى الزمالك عرضا من إحدى شركات التسويق لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني وديا الشهر المقبل في الإمارات.

وتقيم الأندية الأوروبية معسكرات في دول الخليج العربي في شهر يناير خلال عطلة الشتاء والتي تتوقف فيها المسابقات المحلية في ألمانيا وإيطاليا وغيرها.

ومن المنتظر أن يقيم دورتموند معسكرا في دبي بحسب ما أعلن النادي الألماني قبل شهر.

وعرضت إحدى شركات التسويق تنسيق مباراة ودية بين بروسيا دورتموند مع الزمالك حامل لقب بطولتي الدوري والكأس المحليين في .

وأبدى الجهاز الفني موافقته وترحيبه لمواجهة بروسيا دورتموند.

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري سيتم استئنافها بشكل متتابع حتى نهاية الشهر المقبل مع بداية معسكر الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني