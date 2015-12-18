أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور| تكريم عمرو الليثي أفضل إعلامي في عام 2015 بنادي روتاري الإسكندرية‎

Google+ Print
صور| تكريم عمرو الليثي أفضل إعلامي في عام 2015 بنادي روتاري الإسكندرية‎ صور| تكريم عمرو الليثي أفضل إعلامي في عام 2015 بنادي روتاري الإسكندرية‎

تكريم الإعلامي عمرو الليثي

كتبت: إ نجي لطفي

نظم نادي روتاري الإسكندرية، ندوة لتكريم الإعلامي د.عمرو الليثي، بحضور رئيسة النادي المهندسة سماح عمار ونخبة من أعضاء النادي وسيدات المجتمع وإهداءه درع خاص وشارة أندية روتاري الإسكندرية كأفضل إعلامي في عام 2015، نظرًا لدوره الهام وجهوده في مجال الإعلام التنموي ومكافحة الفقر ودعم المرأة المعيلة والغارمه ومكافحة العشوائيات، وبمناسبة اختياره لالقاء كلمة بالأمم المتحدة عن العشوائيات وتطوير البنية الحضارية، بالإضافة إلى الدور الهام لمؤسسة وبرنامج واحد من الناس.

ووجه الليثي الشكر إلى إدارة النادي على التكريم مؤكدًاعلى الدور الهام للإعلام في مجال التنمية البشرية وفي العمل التطوعي، ومشيرًا إلى أنه كرس رسالته المهنية لمن كرمه الله الإنسان، وصاحب هذا الاهتمام تغيير في بوصلة أدائه الإعلامي ، فبدأت مع فريق عمل برنامج واحد من الناس و تفرعت منه مؤسسة واحد من الناس تلك الكيان الذي كان نوره لامعاً فالتركيز الأكبر فيه علي الانسان و معاناته.

وأشاد الليثي بالدور الهام لمؤسسة وبرنامج “واحد من الناس” في مجال العمل التطوعي والخيري ومساعدة الفقراء والمرأة المعيلة في شتى محافظات ، فقد استطاعنا من خلال بروتوكول التعاون مع الأمم المتحدة في مشروع المرأة المعيلة بدعم ومساعدة 4000 إمرأة في شتى محافظات الجمهورية، باللإضافة إلى رعاية 1200 إمرأة غارمة فى السجون المصرية، وحملة لتعليم الاطفال الغير قادرين وفي النهاية توصيل المياه إلى القرى.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني