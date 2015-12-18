صور| تكريم عمرو الليثي أفضل إعلامي في عام 2015 بنادي روتاري الإسكندرية‎

كتبت: إ نجي لطفي

نظم نادي روتاري الإسكندرية، ندوة لتكريم الإعلامي د.عمرو الليثي، بحضور رئيسة النادي المهندسة سماح عمار ونخبة من أعضاء النادي وسيدات المجتمع وإهداءه درع خاص وشارة أندية روتاري الإسكندرية كأفضل إعلامي في عام 2015، نظرًا لدوره الهام وجهوده في مجال الإعلام التنموي ومكافحة الفقر ودعم المرأة المعيلة والغارمه ومكافحة العشوائيات، وبمناسبة اختياره لالقاء كلمة بالأمم المتحدة عن العشوائيات وتطوير البنية الحضارية، بالإضافة إلى الدور الهام لمؤسسة وبرنامج واحد من الناس.

ووجه الليثي الشكر إلى إدارة النادي على التكريم مؤكدًاعلى الدور الهام للإعلام في مجال التنمية البشرية وفي العمل التطوعي، ومشيرًا إلى أنه كرس رسالته المهنية لمن كرمه الله الإنسان، وصاحب هذا الاهتمام تغيير في بوصلة أدائه الإعلامي ، فبدأت مع فريق عمل برنامج واحد من الناس و تفرعت منه مؤسسة واحد من الناس تلك الكيان الذي كان نوره لامعاً فالتركيز الأكبر فيه علي الانسان و معاناته.

وأشاد الليثي بالدور الهام لمؤسسة وبرنامج “واحد من الناس” في مجال العمل التطوعي والخيري ومساعدة الفقراء والمرأة المعيلة في شتى محافظات مصر، فقد استطاعنا من خلال بروتوكول التعاون مع الأمم المتحدة في مشروع المرأة المعيلة بدعم ومساعدة 4000 إمرأة في شتى محافظات الجمهورية، باللإضافة إلى رعاية 1200 إمرأة غارمة فى السجون المصرية، وحملة لتعليم الاطفال الغير قادرين وفي النهاية توصيل المياه إلى القرى.