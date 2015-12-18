أنصار نائب لبنانى سابق يقطعون طريق مطار بيروت احتجاجا على توقيفه

>قطع أنصار النائب اللبنانى السابق حسن يعقوب ، طريق مطار بيروت ظهر اليوم /الجمعة/ لفترة ثم أعادوا فتحه احتجاجا على توقيف يعقوب على خليفة قضية خطف هنيبال القذافى من سوريا ونقله إلى لبنان .

وفتح أنصار النائب حسن يعقوب طريق المطار بعد حضور شقيقه الدكتور على يعقوب الذى طلب من المناصرين والأصدقاء ، فتح الطريق، والتوجه إلى أمام قصر العدل فى بيروت للمشاركة فى اللقاء التضامنى مع النائب السابق حسن يعقوب" .

واعتبر يعقوب أن التوقيف هو توقيف تعسفى ، وله شوائب قانونية عدة سيذكرها محامو يعقوب أمام قصر العدل بعد ظهر اليوم.

يشر إلى أن النائب حسن يعقوب هو نجل الشيخ محمد يعقوب الذى اختفى مع رجل الدين الشيعى موسى الصدر مؤسس حركة أمل إثر زيارة غامضة لليبيا عام 1978 وهى القضية التى خطف بسببها هنيبال القذافى من سوريا ، ثم أوقفه القضاء اللبنانى للتحقيق معه بشأنها أن أطلقه خاطفوه داخل الأراضى اللبنانية.

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