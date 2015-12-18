تكريم "أبوجزر" عضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات كشخصية العام بفلسطين

كرمت مؤسسة "تكريم" شخصية العام فى الداخل الفلسطينى والوطن العربى، رمضان أبو جزر، عضو الهيئة العليا للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات، الفلسطينى المقيم فى بلجيكا، وتم اختياره من اللجنة المشرفة على التكريم كشخصية العام، حيث يعتبر أبو جزر أيضا احد رموز الانتفاضة الأولى للقدس.

ويعتبر أبو جزر صاحب فكرة رفع الدعاوى القضائية على مجرمى الحرب الاسرائيليين فى بلجيكا وأهمها قضية شارون بمسؤليته عن مجازر صبرا وشاتيلا وبعدها ضد موشيه يعلون ودوران الموج والتى أضرت كثيرا بوجه إسرائيل السياسى والإعلامى فى الأوساط الأوربية وخلق لوبى فلسطينى مضاد للوبى الصهيونى فى بلجيكا.

وكان على رأس بعثة المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية الأخيرة وقد كان مرجعا صادقا لعديد من وكالات العربية والدولية لمجريات الأمور بما يتعلق باستكمال خارطة المستقبل المصرية وكان يتصدى للتقارير الموجهة للتشهير بمصر ويدحض إدعاءات منظمات دولية تعمل بأجندات معادية لمصر .



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