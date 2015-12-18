أوقاف القليوبية تنظم دورات للمواطنين حول الثقافة الإسلامية

قال الشيخ صبري دويدار وكيل وزراة الاوقاف بالقليوبية، إن المديرية تنظم دورات للمواطنين حول الثقافة الإسلامية ،تبدأ من أول يناير ولمدة 3 شهور، وذلك بمقر مركز الثقافة الإسلامية المعتمد من وزارة الأوقاف، والملحق بمسجد ناصر بحي الفلل بمدينة بنها.

وأضاف وكيل الوزراة في تصريح له اليوم، أن الدورة تدور حول فقه بناء الأسرة في الإسلام، وتتضمن عدة موضوعات أهمها الحفاظ على الأسرة، والحقوق المتبادلة بين أفرادها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها.

وأكمل وكيل الوزارة، أن المحاضرات تكون موزعة على شهور يناير وفبراير ومارس، بمعدل محاضرتين فى الأسبوع، بدءا من الساعة الثالثة عصرًا، وحتى الخامسة مساءًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، حيث يقدم الراغب فى الالتحاق بالدورة صورة من المؤهل، صورتان 4×6، وصورة البطاقة، على أن يكون تلقى الطلبات بمقر مديرية الأوقاف ببنها.