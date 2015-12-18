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ننشر أسماء العمال المصابين فى انهيار جزء من سقف مصنع سيراميك بالعاشر

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ننشر أسماء العمال المصابين فى انهيار جزء من سقف مصنع سيراميك بالعاشر ننشر أسماء العمال المصابين فى انهيار جزء من سقف مصنع سيراميك بالعاشر
استيقظت مدينة العاشر صباح اليوم على كارثة فى شركة سيراميكا لابوتيه، أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، إثر انهيار جزء من قسم الإعداد والتحضير بالشركة، حيث أصيب 8 عمال، وتم نقل 5 منهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر، فيما تم نقل 3 آخرين فى حالة خطرة إلى مستشفى الغندور والتأمين الصحى بالعاشر والمركز الطبى.

وحصلت "اليوم السابع" على أسماء المصابين وهم " بولا عزمى ينى جريس 27 سنة عامل فنى بقسم صيانة الفرز من كفر الشيخ سيدى سالم، وتم تحويله إلى مستشفى المركز الطبى العالمى لخطورة حالته الصحية، ومحمد مصبح فاروق محمد 25 سنة من المنير مركز مشتول السوق وأصيب بجرح قطعى فى فروة الرأس وتم تحويله أيضا للمركز الطبى ، وأحمد محمد الحسينى أحمد 27 سنة من المنير مركز مشتول السوق شرقية ، وهام يحيى هاشم إسماعيل 35 سنة عامل ومقيم بعزبة فرجاتى مركز طوخ وحماية أحمد عطية إبراهيم 27 سنة كفر الشيخ حموده مركز هيهها بالشرقية ، وجارى التعرف على أسماء حالتين تم نقلهم إلى مستشفى ابن سيناء وحالة بمستشفى الغندور.

كان تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا بانهيار جزء من مصنع سيراميكا لابوتيه.

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