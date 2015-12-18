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مصرع طفل علق بين حائط و مصعد فى إمبابة

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مصرع طفل علق بين حائط و مصعد فى إمبابة مصرع طفل علق بين حائط و مصعد فى إمبابة
لقى طفل مصرعه بعدما سقط بين حائط و أسانسير إحدى العقارات السكنية بميدان الشجرة فى شارع المنيرة دائرة قسم إمبابة. و حاول رجال الدفاع المدنى إنقاذه، و تم إزالة حائط ملاصق للمصعد، و لكن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة، بسقوط طفل بين حائط و مصعد، وانحشاره بأحد العقارات السكنية بإمبابة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، و بصحبته سيارتين إلى المكان، و تبين أن الطفل "محمد حسن عمر" 4 سنوات تم احتجازه بين حائط و مصعد، بعدما سقط بأحد العقارات، و قام رجال الحماية المدنية بمحاولة إنقاذه و لكن لقى مصرعه.

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مصر 365