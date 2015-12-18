هيئة الاستعلامات تدرب أفراد قسم شرطة أول الغردقة على الاسعافات الأولية

نظم مركز النيل للإعلام بالغردقة التابع للهيئة العامة للاستعلامات دورة، تدريبية للتعرف على المبادئ الأساسية للاسعافات الأولية والإنقاذ، وذلك على مدار يومين بمقر قسم شرطة أول الغردقة، ضمن فعاليات مبادرة «يلا نحمي الحياة»، التي يتبناها مركز النيل بالتعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر.

وأكدت نيرمين أبو سريع مدير المجمع الإعلامي بالغردقة أن المبادرة التي تستكمل فعالياتها مع مديرية أمن البحر الأحمر لاستهداف 250 شرطي من خلال مجموعة من الدورات التدريبية بهدف اكساب المهارات الأساسية للاسعافات الأولية والإنقاذ لنشر هذه الثقافة في المجتمع، وأضافت أبوسريع أن المبادرة قد أكملت مراحلها الأولى في قطاع التربية والتعليم وقطاع موظفي الخدمة المدنية وآن هذه المبادرة تشكل اهمية كبيرة لأنها إحدى أدوات التواصل المجتمعي ودمج الجهاز الشرطي والأمني بأطياف الشعب.

وأكد العقيد أمجد أحمد أبو شنب، مأمور قسم أول الغردقة أن المبادرة مع الجهاز الشرطي مؤشر جيد للتقدم وإضافة إلى الشرطي على المستوى الشخصي، كما أنها تؤكد حرص الجهاز على حياة المواطنين، وأوضح أن القسم سيقوم بتوفير شنط اسعافات أولية كاملة بسيارة البلاغات وبالكمين وبالقسم بالجهود الذاتية.

وأكد الدكتور محمد سلامة، مدرب الاسعافات الأولية المتطوع في المبادرة أن هناك حرص من أفراد الشرطة على المعرفة وتأكيدهم على أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين هذا، وتم إهداء شنطة إسعافات أولية إلى قسم أول الغردقة مع تعليمات الاستخدام لتكون موجودة في أيدي المتدربين بعد انتهاء التدريب.