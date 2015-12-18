فردوس عبدالحميد : أخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الأسطورة»

كتبت – نانيس البيلي

تخوض الفنانة فردوس عبدالحميد، السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل يحمل اسم «الأسطورة».

وقالت «عبدالحميد»، في تصريح لوكالة «ONA»، إنه من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل أول شهر يناير المقبل، ويشاركها في بطولته كل من محمد رمضان، روجينا، هادي الجيار، نسرين أمين، عايدة رياض، وعدد من الوجوه الشابة منها مى عمر، وياسمين صبرى، وريم مصطفى، وعمر حسن يوسف.

«الأسطورة» من إخراج محمد سامي، وإنتاج O3، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطى، الذي انتهي، أمس الخميس، من كتابة الـ10 حلقات الأولى من المسلسل.