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صور| محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق داخل مدينة قنا‎

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صور| محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق داخل مدينة قنا‎ صور| محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق داخل مدينة قنا‎

خلال تفقد المحافظ لأعمال الرصف

 

 

قام عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بتفقد اعمال إعادة رصف الطرق بمنطقة نجع سعيد بمدينة قنا، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي بها، رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وأمر الهجان المسئولين بسرعة الإنتهاء من رصف الشوارع التي شهدت أعمال حفر، مشددًا على ضرورة مراعاة  تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى لشوارع المحافظة.

وأضاف الهجان أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق داخل مدن المحافظة لزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية والحد من الحوادث.

 

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