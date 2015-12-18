بالصور.. طلاب كلية السياحة ينظمون ماراثون لتشجيع السياحة بمعابد الأقصر

نظم مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى فرع الأقصر، صباح اليوم، الجمعة، يوم لمعابد الأقصر، من خلال إقامة ماراثون جرى، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية، وذلك فى إطار نشاط الكلية الذى تقيمة كل عام لكل فرقة.

ومن جانبه قال محمد ناجح راغب، عميد بقسم الدراسات السياحية بالكلية، إن ما يميز هذه المناسبة أنها جمعت بين الطفولة والشباب والحضارة، متمنياً أن تمتزج تلك العناصر على أرض الواقع، لتخرج لنا جيلا يستطيع إن يرس مفهوما جديدا للحضارة المصرية العريقة، بما يناسب عصرنا الحديث.



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