مصرع عجوز صدمته سيارة نقل خلال عبوره الطريق بكفر الدوار فى البحيرة

لقى شخص عجوز مصرعه، صدمته سيارة نقل مجهولة خلال عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بالقرب من مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور شخص مجهول الهوية فى العقد السادس من العمر يرتدى كامل ملابسه اصطدمت به سيارة نقل وفرت هاربة، مما أدى لوفاته إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات بالوجه، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام.

وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثـة، ورفع بصماتها للنشر عنها، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 13729 جنح قسم كفرالدوار لسنة 2015.