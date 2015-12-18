ضبط 75 بائعا متجولا وتنفيذ 491 إزالة ورفع 27 عربة مأكولات من شوارع القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحلات المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن تنفيذ 491 إزالة إدارية، وتحرير (149) محضر إشغال طريق، وتحرير (94) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

كما تم تحرير(73) محضر بيئة، وضبط (75) بائع متجول، وضبط (8) مخالفات لشروط التراخيص، وضبط (16) عربة يد، وضبط (4) تروسيكل، وضبط (8) عربة فول، وإزالة (3) فاترينة مأكولات، وإزالة (2) إعلان مخالف.

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