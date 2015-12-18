تجديد حبس موظف انتحل صفة مستشار لبيع سيارات مسروقة فى الإسكندرية

جددت محكمة مرور الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد النبى، حبس موظف انتحل صفة مستشار لبيع سيارات مسروقة بأوراق مزورة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، نجحت فى ضبط موظف بشركة مقاولات ينتحل صفة مستشار لبيع سيارات مسروقة بأوراق مزورة.

تلقى اللواء عصمت الأشقر مدير إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً من "أيمن.م" 37 سنة صاحب مكتبة مقيم دائرة قسم سيدى جابر بتعرضه للنصب من قبل أحد الأشخاص يدعى "محمد.م" انتحل صفة مستشار بمحكمة أسيوط، لتقدمه لشراء السيارة خاصته رقم س ب ى مصر - ماركة BMW - الذى سبق وأن قام بعرضها للبيع على موقع التواصل الاجتماعى.

وتم الاتفاق فيما بينهما على إجراء مقايضة بين سيارته وسيارة المشكو فى حقه رقم س ر ع مصر – ماركة ميتسوبيشى نظير مبلغ "15" ألف جنيه تقاضاه المشكو فى حقه، وتم إجراء المقايضة واستلم كل منهما سيارة الآخر، وعقب ذلك اكتشف أن رخصة التسيير مزورة والسيارة مجمعة محلياً واللوحات المعدنية المثبتة عليها متحصل عليها من جريمة سرقة.

وتوصلت تحريات ضباط قسم مباحث المرور برئاسة العميد تامر العزيزى رئيس مباحث مرور محرم بك، إلى صحة البلاغ، وتبين أن المشكو فى حقه يدعى "محمد. م" - 29 سنة موظف بشركة مقاولات مقيم دائرة قسم أول المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط المركبة وضبط بحوزته 3 كارنيهات "عليها اسمه وصورته الأول منسوب صدوره لوزارة العدل محكمة أسيوط الابتدائية، والثانى منسوب صدوره لجريدة صوت الشعب العربى، والثالث منسوب صدوره لمركز التحكيم الدولى" جميعها مزورة، و"5 " رخص تسيير وتصريح تسيير سيارة منسوب صدورهم لإدارات المرور المختلفة "مزورة".

كما ضبط بحوزته 10 نماذج تصاريح تسيير مركبة نموذج "4" مرور جميعهم ممهورون بخاتم شعار الجمهورية "خالية البيانات" وعدد "2 " بطاقة تحقيق شخصية رقم قومى بأسماء مختلفة - وورقة مالية فئة 200 جنيه وأخرى فئة 100 جنيه "مقلدتان" ومبلغ 6040 جنيهاً عملات ورقية وعدد "2" لوحة معدنية رقم د أ مصر مبلغ بفقدهما من وحدة مرور الدقى – بأمن الجيزة.

وأضاف المشكو فى حقه بارتكابه واقعة سرقة اللوحات المعدنية رقم س ر ع 8621 مصر من سيارة تابعة للشركة جهة عمله، وقيامه بتزوير الكارنيهات والمستندات المضبوطة بحوزته بالاشتراك مع شخص يدعى عمرو تعرف عليه بإحدى المقاهى بمدينة بنى سويف.

وتم التحفظ على السيارتين والمبالغ المالية وباقى المضبوطات، وتحرر المحضر رقم جنح قسم شرطة سيدى جابر.