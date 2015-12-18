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القبض على فتاتين تمارسان الدعارة مع خليجيين فى شقة بالمهندسين

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القبض على فتاتين تمارسان الدعارة مع خليجيين فى شقة بالمهندسين القبض على فتاتين تمارسان الدعارة مع خليجيين فى شقة بالمهندسين
تمكنت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مع اثنين من الخليجيين بشقة فى منطقة المهندسين بالعجوزة، وكشفت التحريات أن المتهمتين تتواصلان مع راغبى ممارسة الدعارة من خلال برنامج التعارف "هوز هير"، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم تامر فاروق ضابط إدارة مكافحة جرائم الأداب بالجيزة، تفيد بتردد فتاتان تبلغان من العمر 18 عاما، ترتبطان بعلاقة قرابة، على الشقق المفروشة لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة، وبإعداد كمين لهما، تمكنت قوة أمنية شارك فيها المقدم محمد دبوس والرائدان محمد سعيد وأحمد ابو السعود، من ضبطهما بصحبة اثنين من الخليجيين بشقة فى منطقة المهندسين أثناء ممارستهم الرذيلة.

واعترفت الفتاتين أنهما تتواصلان مع راغبى ممارسة الجنس من خلال برنامج "هوز هير" للتعارف على الإنترنت، مقابل حصول كل منهما على مبلغ 1000 جنيه، وتم إخطار العميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الأداب بالجيزة، الذى أحالهما إلى النيابة للتحقيق.
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