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مصرع شخصين إثر انقلاب سيارتهما على الطريق الدولى فى رشيد

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مصرع شخصين إثر انقلاب سيارتهما على الطريق الدولى فى رشيد مصرع شخصين إثر انقلاب سيارتهما على الطريق الدولى فى رشيد
لقى منذ قليل شخصين مصرعهما، فى حادث انقلاب سيارتهما بالطريق الدولى الساحلى، بالقرب من مدينة رشيد فى البحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س و ى 7462 ملاكى قيادة أحمد عبدالمنعم محمد 34 سنة سائق ومقيم العوايد الإسكندرية بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ومرافقه إسلام متولى عرب 34 سنة صيدلى ومقيم سيد بشر قبلى الإسكندرية وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كفرالدوار العام، تحرر عن ذلك المحضر 25223 جنح المركز لسنة 2015.

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